Кабмин одобрил идею запретить госорганам использовать зарубежные геоинформационные системы

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому предлагается установить запрет на использование органами власти иностранных геоинформационных программ для обработки пространственных данных. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Земельный кодекс Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке," - говорится в списке решений, принятых на заседании правительства 11 ноября.

Как сообщалось ранее, запрет предлагается также распространить на подведомственные органам власти организации и на органы местного самоуправления.

Документ также устанавливает особенности организации картографической деятельности и использования геоинформационных программ, включая защиту пространственных данных. Кроме того, законопроектом планируется обязать юридические лица, организующие геодезические и картографические работы, направлять сведения о полученных ими пространственных данных в федеральный фонд таких данных.

Геоинформационная система (ГИС) - это аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий сбор, обработку, отображение и распространение пространственно-координатных данных, интеграцию информации и знаний о территории для их эффективного использования при решении научных и прикладных задач, связанных с инвентаризацией, анализом, моделированием, прогнозированием, управлением окружающей средой и территориальной организацией общества.