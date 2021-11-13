Кравцов сообщил, что руководители управлений образования ДФО пройдут переобучение в Москве

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ запустит программу переобучения для руководящего состава региональных управлений образования, работающих на Дальнем Востоке. Об этом глава министерства Сергей Кравцов сообщил журналистам по итогам работы стратегической сессии по развитию образования на Дальнем Востоке, прошедшей в субботу во Владивостоке

"Мы договорились о программе переобучения всех начальников муниципальных органов управлений образований ДФО. Мы договорились, что эта программа, скорее всего, пройдет в Москве, и мы получим хороший эффект от подготовки управленцев и формирования кадрового резерва", - сказал Кравцов.

Он добавил, что из федерального бюджета по линии Минпросвещения РФ на Дальний Восток выделяется 32 млрд рублей. "Наша задача связана с систематизацией и эффективностью расходования этих средств", - сказал министр.