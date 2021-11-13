В Петербурге посетителям разрешат находиться в ресторане до полуночи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил городскому комитету по промышленной политике, инновациям и торговле внести в условия запрета на ночную работу ресторанов изменения, которые бы позволили людям находиться в заведениях до полуночи, чтобы закончить ужин.

"Поручаю вам внести необходимые изменения в методические рекомендации для проверяющих, которые позволят ресторанам заканчивать работу в 23 часа, а гостям покидать помещение до 24 часов", - сказал Беглов в субботу в ходе прямого эфира на своей странице в сети "ВКонтакте". При этом рестораны будут закрывать кассу и вход для посетителей с 23:00.

Согласно подписанному ранее постановлению губернатора, с 8 ноября в Санкт-Петербурге запрещена ночная работа предприятий общественного питания, кинотеатров, цирков, концертных залов и других организаций исполнительских искусств, объектов развлечения и досуга, аквапарков и океанариумов, зоопарков, ледовых катков и аттракционов. Им разрешается работать только до 23:00. Этот запрет касается также проведения физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и прочих мероприятий.