Президент Грузии предложила ЮНЕСКО учредить международный день кавказских языков

ТБИЛИСИ, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на форуме в Париже, посвященном 75-летию создания ЮНЕСКО, выступила с инициативой основать международный день кавказских языков. Об этом в субботу сообщили в администрации грузинского лидера.

"Я хочу обратить ваше внимание на семью кавказских языков, это самая маленькая лингвистическая семья на Евразийском континенте, однако она охватывает десятки языков. Абхазский является одним из многих языков, который с древних времен представляет Кавказ. Все эти языки, кроме грузинского, находятся перед угрозой исчезновения", - сказала Зурабишвили, обращаясь к делегатам.

По словам грузинского лидера, необходимо изменить сложившуюся ситуацию. "Я хочу обратиться к вам, к организации, с инициативой, целью которой является обращение внимания международного сообщества и его включенность, чтобы учредить международный день кавказских языков. Мы должны спасти их", - заключила она.

Кавказская семья языков насчитывает более 30 языков, которые объединены в четыре языковые группы - картвелькую, абхазко-адыгскую, нахскую и дагестанскую. До сих пор в лингвистических кругах не утихают споры об их родстве. В советском языкознании существовала гипотеза грузинского лингвиста Арнольда Чикобавы, согласно которой все указанные языки являются генетически родными, однако в современной лингвистике бытует мнение о том, что они похожи друг на друга лишь типологически.