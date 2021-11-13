Меркель призвала жителей Германии к вакцинации от коронавируса

БЕРЛИН, 13 ноября. /ТАСС/. Врио канцлера Германии Ангела Меркель предупредила жителей республики о предстоящих тяжелых неделях из-за коронавируса и призвала всех пройти вакцинацию. Об этом она заявила в еженедельном видеоподкасте, новый выпуск которого распространен в субботу.

"Впереди сложные недели, и я очень встревожена, - сказала Меркель. - Я прошу всех, кто еще не вакцинировался, подумать об этом еще раз". На примере Испании и Португалии она также указала на важность бустерных прививок для тех, кто прошел иммунизацию около полугода назад.

В Германии в последние недели ускоренными темпами растет число инфицированных коронавирусом. Ключевой семидневный показатель заболеваемости достиг за последние сутки 277 инфицированных на 100 тыс. населения, зафиксировано 45 тыс. новых случаев и 228 смертей. Власти вводят ограничения для тех, кто отказывается от иммунизации.