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Пандемия COVID-19

Меркель призвала жителей Германии к вакцинации от коронавируса

Врио канцлера ФРГ на примере Испании и Португалии также указала на важность бустерных прививок для тех, кто прошел иммунизацию около полугода назад

БЕРЛИН, 13 ноября. /ТАСС/. Врио канцлера Германии Ангела Меркель предупредила жителей республики о предстоящих тяжелых неделях из-за коронавируса и призвала всех пройти вакцинацию. Об этом она заявила в еженедельном видеоподкасте, новый выпуск которого распространен в субботу.

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"Впереди сложные недели, и я очень встревожена, - сказала Меркель. - Я прошу всех, кто еще не вакцинировался, подумать об этом еще раз". На примере Испании и Португалии она также указала на важность бустерных прививок для тех, кто прошел иммунизацию около полугода назад.

В Германии в последние недели ускоренными темпами растет число инфицированных коронавирусом. Ключевой семидневный показатель заболеваемости достиг за последние сутки 277 инфицированных на 100 тыс. населения, зафиксировано 45 тыс. новых случаев и 228 смертей. Власти вводят ограничения для тех, кто отказывается от иммунизации.

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Меркель, АнгелаГерманияПандемия COVID-19
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