Власти Петербурга заявили, что в городе снизилась эпидемическая напряженность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Эпидемическая ситуация в Санкт-Петербурге улучшилась после нерабочих дней в начале ноября. Об этом свидетельствует в том числе снижение числа госпитализированных с коронавирусом, сообщил в субботу губернатор города Александр Беглов во время прямого эфира в сети "ВКонтакте".

"Нерабочая неделя дала свои плоды. Сейчас каждый день из стационаров выписывается больше пациентов, чем госпитализируется. Уменьшилось число впервые выявленных положительных ПЦР-тестов, а это самый верный признак снижения эпиднапряженности, снизилось и количество госпитализаций", - сказал он.

Ранее пресс-служба администрации города сообщила, что в пятницу количество пациентов с новой коронавирусной инфекцией, госпитализированных в стационары Петербурга, составило 390, что на 29% ниже пиковых показателей конца прошлого месяца, когда в больницы поступали до 553 пациентов в день.

Всего в городе пациентов с коронавирусом принимают 18 больниц, в стационарах Петербурга находятся более 7,7 тыс. человек. Амбулаторное лечение сейчас проходят более 40,7 тыс. пациентов, 39,7 тыс. получают бесплатную лекарственную терапию на дому.

По последним данным, в Петербурге выявили 748 605 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел 677 891 человек, умерли 24 952. За последние сутки в городе выявили 3 273 случая заражения.