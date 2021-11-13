Красный Крест и ООН отправили в Донбасс более 200 тонн гуманитарного груза

КИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев отправили колонну с гуманитарным грузом на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. Об этом в субботу сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПП "Новотроицкое" [в подконтрольной Украине Донецкой области] проехали 12 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для населения временно оккупированной территории Украины (Украина считает часть Донбасса оккупированной территорией - прим. ТАСС) международные организации доставили строительные материалы и продуктовые наборы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общий вес гуманитарной помощи составил 228,2 тонны.

Гуманитарные грузы в Донбасс на регулярной основе доставляются и из России. 14 октября 103-ю партию помощи доставила колонна МЧС РФ. В состав груза общим весом 270 тонн вошли изделия медицинского назначения. Всего с августа 2014 года автомобильные колонны российских спасателей доставили для жителей Луганской и Донецкой народных республик более 100 тыс. тонн гуманитарных грузов.