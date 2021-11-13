Выставка об истории частного деревянного судостроения на севере открылась в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 13 ноября. /ТАСС/. Выставка "Как родятся корабли", впервые рассказывающая об истории частного деревянного кораблестроения на Русском Севере с XVIII века до наших дней, открылась в Северном морском музее в Архангельске. Как сообщил ТАСС автор проекта Василий Абрамовский, на выставке представлено около 50 экспонатов и несколько десятков фотографий.

"Название выставки "Как родятся корабли" - это парафраз из Бориса Шергина, чуть переделана фраза. Мы хотим этой выставкой рассказать в целом о корабельной культуре и процессе судостроения на севере. Мы смогли собрать материалы о том, что раньше не особо презентовалось ни в виде книг, ни в виде музейно-выставочной деятельности. У нас около 50 экспонатов и десятки фотографий", - сказал Абрамовский.

Архангельск является колыбелью российского кораблестроения. В 1693 году в Архангельск впервые приехал Петр I и поднялся на борт 12-пушечной адмиральской яхты "Святой Петр", с этого момента ведется история Архангельского адмиралтейства. Но, когда говорят о судостроении в Архангельске и регионе, акцент обычно делают на крупные верфи, где размещались государственные заказы преимущественно на военные корабли.

В регионе активно строили и другие суда: промысловые, зверобойные и транспортные. По словам автора выставки, этому направлению отрасли обычно уделяется не так много внимания, хотя она имела огромное значение для беломорского севера. "Здесь была развита абсолютно уникальная практика именно частного деревянного судостроения, очень массового, особенно с XIX века, - отметил он. - Это были небольшие верфи, которые могли строить до двух судов одновременно, но их было много". На выставке представлена карта, на которой показаны центры такого частного судостроения. Десятки верфей располагались не только в городах, например, в Архангельске или Кеми, но и в совсем небольших населенных пунктах, где река впадала в море и было удобное место для спуска судна на воду.

Вдохновение от Шергина

Как пояснил собеседник агентства, при создании экспозиции в музее вдохновлялись книгой известного северного писателя Бориса Шергина "Рождение корабля". Это совсем небольшое произведение, сказ, в котором он описывает процесс строительства поморского судна. "Он прекрасным поморским языком с использованием специальных терминов раскрывает обстоятельства строительства шхуны, - напомнил автор выставки. - Он рассказывает от первого лица о своем отце, который заказал строить судно поморскому мастеру. Мастер, что характерно, работал не только в России, но и в Норвегии".

Одним из центральных экспонатов выставки стала модель двухмачтовой поморской шхуны конца XIX века. С одной стороны, это была так называемая построечная модель. Практически до ХХ века мастера не пользовались чертежами, а создавали суда по моделям. "Поэтому строили по образу и подобию или как описано у Шергина - черчение на песке или мелом на доске - это тоже имело место быть. Но еще строили такие модели, которые потом масштабировали и спускали на воду", - добавил Абрамовский. С другой стороны, такой кораблик ставили в доме на почетном месте, и он был символом реального судна, которое уходило в море.

Как рассказал ТАСС директор музея Евгений Тенетов, в коллекции есть фото, на котором известные северные писатели Степан Писахов и Борис Шергин сидят как раз под таким корабликом-символом. Модель сделал отец Шергина, и он хранил ее всю жизнь. "Даже в подвале, где у него потолки были полтора метра высоты, обязательно висела эта шхуна здоровенная", - отметил Тенетов.

Во время экскурсии посетителям будут демонстрировать еще одну построечную модель шхуны, которая хранится в музее, у нее отдельно корпус и мачты. "Можно собирать как "Лего", - показал Абрамовский.

Один из экспонатов выставки нашли буквально месяц назад в Соломбальском округе Архангельска. Это детская игрушка - деревянный кораблик конца XVIII века. У него есть руль, вырезаны пушечные порты и даже сделан бушприт (брус, выступающий с носа корабля - прим. ТАСС) из гвоздика. "Копали траншею за "Соломбала-Арт" - а это же место нахождения Адмиралтейства, рассказал Тенетов. - И вот вывалился кораблик, а рядом с ним - нож. Возможно, именно этим ножом его и выстругивали. Мы не знаем, резали ли этим ножом, но их нашли в паре, так они у нас и представлены".

Инструменты для строительства

Автор выставки большое внимание уделил инструментам, при помощи которых строили поморские суда. Многие из них не менялись столетиями, хотя, как отметили собеседники агентства, поморы активно воспринимали все новое и современное, а также существовал интенсивный обмен инструментарием и технологиями с норвежскими, другими скандинавскими и даже британскими коллегами. В экспозиции, например, представлены уровни норвежского и английского производства.

При этом в ходу были совершенно простые инструменты. "Черту" - по сути деревянный циркуль - делали из окоренных палок, обычно ивовых. Кстати, металл в большом количестве для строительства кораблей на Белом море стали использовать сравнительно поздно - в конце XIX века. Применялись сшивные технологии - доски бортов шили вицей. Для скрепления деталей также использовались нагели - деревянные гвозди. "Вот тут намеренно размещены кованый гвоздь и деревянный нагель. В районе реки Чижовки лежит деревянная шхуна 1930-х годов примерно, и там вместо металлического крепежа использован деревянный", - показал директор музея.

Кованые гвозди могли быть огромными, чтобы прошить значительную толщину не только дерева, но и пробить шпангоут. На выставке представлен гвоздь длиной 59 см. Еще показаны струбцины, топоры и другой инструментарий. Как отметил Абрамовский, сейчас в Архангельске строят поморский коч и поморскую шхуну, при их создании применяют и современные инструменты, но любой мастер, который участвует в строительстве, умеет пользоваться и традиционными. "И может научить", - добавил он.

Судостроители и судовладельцы

Еще одна тема, которую постарались показать в этом проекте, - это люди: судостроители и судовладельцы. Их было много, и они были очень разными. В музее собрали фотографии и истории таких жителей Беломорья. Многие из них жили не в Архангельске, а в Нижней и Зимней Золотице, Онеге и других населенных пунктах, некоторые из которых в наше время заброшены. Например, в деревне Инцы нынешнего Мезенского района проживает всего один человек. А в конце XIX века там были вполне успешные судовладельцы. В деревне Патракеевка, согласно страховым ведомостям, в конце 1890-х годов было 103 судна. "Причем это были немаленькие промысловые и транспортные суда: шняки, шхуны, которые ходили в Баренцево море, в Скандинавию и вокруг Скандинавии до Петербурга", - отметил Абрамовский.

Среди судовладельцев начала ХХ века в Архангельской губернии выделялась фигура Епимаха Могучего. На него сразу обращаешь внимание среди представленных фото: мужчина одет в отлично сшитый фрак. Снимок был сделан в Осло, куда Могучий эмигрировал после революции и даже сумел перевести капиталы, поэтому и в Норвегии он был весьма успешен. При этом успеха он добился собственным трудом. Могучий был сиротой, впоследствии усыновленным. Был рыбаком, затем - успешным рыбопромышленником, ему принадлежали несколько судов, а на его верфи было построено первое в России научно-исследовательское судно "Персей". "Судовладельцы были очень разными. Есть люди, видно по фото, что не очень богатые, а есть совершенно буржуазного вида, как Епимах Могучий", - сказал директор музея.

Примерно каждым восьмым судовладельцем Беломорья была женщина - обычно вдовы судовладельцев или жены капитанов.

Северная сказительница Марфа Крюкова была тоже из семьи судовладельцев. Недавно были опубликованы документы, что у ее отца были две шхуны. "Марфа Крюкова нам известна как очень бедная, - рассказал Тенетов. - А было крушение. Они спаслись, вернулись в деревню без судов, без средств, еще и с долгами. Полностью разорились, обанкротились. Потом наступила революция, и восстановиться им уже не удалось". Хотя, как отметил Абрамовский, гибель судов далеко не всегда означала разорение. Была развита, в том числе, система страхования. "Так был устроен быт и хозяйство, что люди спокойно восстанавливались", - добавил он.

На выставке планируется проводить лекции и мастер-классы. Она продлится до 1 мая.