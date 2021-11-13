В Петербурге для празднования Нового года подготовили новые проекты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Петербург будет отмечать Новый год в рамках мероприятий, которые не подразумевают большого скопления людей. При этом праздничный план будет включать более 500 событий. Об этом сообщил в субботу вице-губернатор города Борис Пиотровский в ходе прямого эфира на странице губернатора Санкт-Петербурга во "ВКонтакте".

"Это уже не первый Новый год, который мы празднуем с ограничениями, мы понимали, что какие-то ограничения в той или иной степени будут. Поэтому фокус на празднование Нового года мы сделали на мероприятиях, которые не подразумевают большого скопления людей. <...> Вокруг Дворцовой площади появятся места, где горожане смогут гулять, погружаться в атмосферу Нового года, которая будет поддержана нашей традиционной ярмаркой на Манежной площади. В этот раз она будет не только на Манежной площади, но и по городу в разных местах, в том числе на Конюшенной площади, на Певческом мосту. <...> В этом году мы представим горожанам два новых катка. Большой каток будет представлен в Центральном парке культуры и отдыха - ЦПКиО, и каток будет на Конюшенной площади", - рассказал он.

Как уточнил Пиотровский в своем телеграм-канале, каток на Конюшенной площади будет работать с 25 декабря по 16 января, там можно будет не только кататься на коньках, но и смотреть представления Детского ледового театра. Каток в ЦПКиО - это будет новая ледовая арена с современной инфраструктурой и праздничной программой.

По его словам, всего к празднованию Нового года в городе подготовлено более 500 событий. С 20 декабря жители и гости Петербурга смогут увидеть главное украшение города - живую ель на Дворцовой площади. Именно ее петербуржцы выбрали на голосовании второй год подряд. Обновление можно будет увидеть в оформлении города, в этом году разработаны специальные брендбуки, которые помогут представителям бизнеса и всем жителям украсить Петербург в едином стиле. Главной тематикой в этом пройдет 350-летие со дня рождения Петра I. Также по традиции Петербург подготовил 264 тыс. подарков для младшеклассников, которые в декабре начнут развозить по школам.