Власти Петербурга заявили, что в городе закончилась вакцина "Ковивак"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Вакцина от коронавирусной инфекции "Ковивак" закончилась на складе Петербурга. Новые поставки не ожидаются. Об этом в субботу сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению города Андрей Сарана в ходе прямого эфира на странице губернатора Санкт-Петербурга во " ВКонтакте " .

"На сегодня "Ковивака" нет в Санкт-Петербурге. У нас сегодня есть "Эпивак" - небольшое количество, у нас есть "Спутник V" и "Спутник Лайт". <...> "Ковивак" <…> очень сложен в производстве. Всего одна площадка в Российской Федерации его делает, и на сегодняшний момент около 1 млн доз всего было сделано, поэтому, конечно, ожидать его прихода в ближайшее время мы не рекомендуем нашим гражданам. Мы призываем прививаться тем, что есть", - сказал он.

Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, распространенной пресс-службой Смольного, сейчас в городе развернуто 177 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений, запас вакцины составляет 608 803 доз. По официальным данным, всего первым компонентом вакцины к настоящему моменту привились 1,87 млн горожан (без учета однокомпонентной вакцины), и 1,99 млн жителей Петербурга завершили цикл вакцинации.

В пятницу пресс-служба комитета по здравоохранению города сообщила, что в Петербурге побит суточный рекорд по количеству вакцинированных за весь период прививочной компании.

По последним данным, в Петербурге выявили 748 605 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел 677 891 человек, умерли 24 952. За последние сутки в городе выявили 3 273 случая заражения.