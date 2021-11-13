Коллектив ФГБУ "48 ЦНИИ Минобороны РФ" наградили за участие в создании вакцины от ковида

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Первый замминистра обороны Руслан Цаликов наградил коллектив ФГБУ "48 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны РФ (48 ЦНИИ Минобороны РФ) за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.

"Первый замглавы военного ведомства вручил почетные награды коллективу ФГБУ "48 ЦНИИ Министерства обороны Российской Федерации" за участие в разработке первой в мире вакцины от новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Цаликов также поздравил военнослужащих радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ со 103-й годовщиной со дня образования.

"От имени министра обороны Российской Федерации поздравляю большой боеспособный, абсолютно квалифицированный, абсолютно храбрый во всех отношениях коллектив войск радиационной, химической и биологической защиты с годовщиной со дня образования", - приводят в Минобороны РФ его слова.

День войск радиационной, химической и биологической защиты в Вооруженных силах России отмечается 13 ноября. Эта дата установлена в соответствии с указом президента России от 31 мая 2006 года. Официальной датой образования войск радиационной, химической и биологической защиты считается 13 ноября 1918 года, когда приказом Революционного Военного Совета республики №220 были образованы первые органы и подразделения химической защиты в Красной армии.