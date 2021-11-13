Сообщение с пятью поселками Новгородской области восстановили после подтопления дороги

ТАСС, 13 ноября. Транспортное сообщение с пятью населенными пунктами, прерванное в пятницу из-за подтопления участка автодороги Бронница - Частова в Новгородском районе Новгородской области, восстановлено, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства региона.

"Сообщение восстановлено. Работает одна полоса движения. Шесть единиц техники продолжают расширять и укреплять дорогу", - сказали в пресс-службе.

12 ноября произошел провал дорожного полотна на автомобильной дороге Бронница - Частова в результате засора дренажной трубы. От транспортного сообщения оказались отрезаны пять населенных пунктов, в которых проживают 357 человек. Прокуратура Новгородской области проводит проверку.