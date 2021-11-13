В КБР из-за роста заболеваемости госпиталь для лечения больных с ковидом возобновил работу

НАЛЬЧИК, 13 ноября. /ТАСС/. Госпиталь для лечения больных с коронавирусной инфекцией на базе Чегемской районной больницы возобновил работу в Кабардино-Балкарии (КБР) из-за роста числа заразившихся. В медучреждении развернули 120 коек, сообщили в субботу в пресс-службе регионального Минздрава.

Персонал медорганизации ранее уже был задействован в лечении больных с ковидом. Госпиталь функционировал с июня по июль 2020 года, а также с сентября по февраль 2021 года. Когда ситуация с заболеваемостью улучшилась, больница вернулась к работе в штатном режиме.

"В Чегеме сегодня возобновил работу госпиталь особо опасных инфекций. Районная больница имени А. А. Хацукова уже начала принимать пациентов с COVID-19, развернуто 120 коек, 60 из которых оснащены кислородом. Сегодня ввиду растущего числа зараженных коронавирусом Министерством здравоохранения КБР было принято решение о возобновлении работы [госпиталя]. По данным на утро 13 ноября, медицинскую помощь в госпитале получают восемь человек", - говорится в сообщении.

Вместе с тем больница по-прежнему продолжает обслуживать плановых пациентов по профилям "неврология" и "терапия", добавили в ведомстве.

Заболеваемость коронавирусом в регионе за последние недели растет, с начала пандемии выявлен 36 851 случай (137 - за последние сутки). В результате 361 КТ-исследования за сутки выявили 217 больных с признаками вирусной пневмонии. В госпиталях особо опасных инфекций, где развернуто 1 733 коек, лечатся 1 445 пациентов (167 - в реанимациях, 19 подключены к аппаратам ИВЛ, 122 пациента находятся на неинвазивной вентиляции легких), в кислородной терапии нуждаются 749 человек.

На амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной инфекции находятся 4 914 человек, из них 1 062 - дети, с подтвержденной коронавирусной инфекцией - 2 795 человек, выздоровели (выписаны из госпиталей или завершили амбулаторное лечение) 105 человек. За последние сутки от коронавируса в КБР умерли семь человек.