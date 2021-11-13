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Пандемия COVID-19

Spiegel: в Германии мобилизуют 12 тыс. военнослужащих в помощь клиникам

По данным издания, резервисты будут оказывать логистическое содействие в процессе ревакцинации, тестировании, при необходимости возводить временные госпитали, оказывать транспортные услуги

БЕРЛИН, 13 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Германии мобилизуют до конца года 12 тыс. военнослужащих для оказания гражданской помощи на фоне четвертой волны пандемии. Об этом сообщил в субботу журнал Der Spiegel.

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Предполагается, что резервисты будут оказывать логистическое содействие в процессе ревакцинации, тестировании, при необходимости возводить временные госпитали, оказывать транспортные услуги. К концу ноября предполагается мобилизовать 6 тыс. военнослужащих, а к католическому Рождеству - еще столько же. Официального подтверждения этой информации нет.

Бундесвер уже оказывал гражданскую помощь в ходе второй и третьей волн.

В Германии в последние недели ускоренными темпами растет число инфицированных коронавирусом. Ключевой семидневный показатель заболеваемости достиг за последние сутки 277 инфицированных на 100 тыс. населения, зафиксировано 45 тыс. новых случаев и 228 смертей. Власти вводят ограничения для тех, кто отказывается от вакцинации.

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ГерманияПандемия COVID-19
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