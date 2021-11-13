Парк культуры и отдыха "Патриот" планируют открыть в 2024 году недалеко от Уфы

ТАСС, 13 ноября. Военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" с историко-мемориальным комплексом "Партизанская деревня" и трассой по пересеченной местности в селе Алкино-2 недалеко от Уфы примет первые сборы летом 2022 года. Завершение строительных работ запланировано на 2024 год, сообщил в субботу глава республики Радий Хабиров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Наконец-то мы утрясли все формальности и приступили к строительству своего парка "Патриот". Уже в июне здесь начнутся военно-патриотические сборы для наших ребят. А полностью завершить работы планируем к 2024 году. Мы признательны Минобороны за предоставленную территорию бывшей воинской части", - написал Хабиров.

Он рассказал, что в парке будут спортивная и воинская части, досуговые зоны. "Уже строим "Партизанскую деревню". Передали сюда большой шатер, оставшийся с WorldSkills Russia, в нем создадим условия для занятий спортом и сделаем закрытый плац. Также договорились с нашей инженерно-саперной бригадой, что, пока мы не построим свой полигон, они предоставят ребятам возможность пострелять у них, потому что сборы должны завершаться стрельбами из настоящего оружия. Сделаем в "Патриоте" и "Гонку героев" - трассу по пересеченной местности, будем проводить республиканские соревнования", - отметил глава Башкирии.

Хабиров также сообщил, что в "Патриоте" планируют оборудовать пруд, открыть кафе. "У меня вообще есть идея, чтобы сюда приезжали провести время семьи с детьми, посмотреть технику, пострелять, поесть солдатской каши", - написал глава республики.

По данным пресс-службы главы Башкирии, на реконструкцию объекта из республиканского бюджета направили 271,9 млн рублей. После открытия парк "Патриот" будет в течение всего года принимать военно-патриотические смены школьников различных возрастов, а также учебно-тренировочные сборы старшеклассников. Кроме того, на его территории появится музей военной техники.