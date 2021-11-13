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В Канаде в результате вспышки сальмонеллеза заболели около 50 человек

Минздрав страны сообщил, что трех человек госпитализировали

ОТТАВА, 13 ноября. /ТАСС/. Почти 50 человек заболели сальмонеллезом в пяти регионах Канады. Об этом в субботу говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского министерства здравоохранения.

"Минздрав Канады расследует причины вспышки сальмонеллеза в пяти регионах: Британской Колумбии (18 случаев), Альберте (18), Саскачеване (3), Манитобе (6) и Онтарио (1)", - сказали в ведомстве. Три человека были госпитализированы, смертельных случаев не зафиксировано. Пострадавшим от девяти до 89 лет.

В настоящее время специалисты ведомства проводят расследование по выявлению возможных зараженных продуктов питания.

Сальмонеллез - острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая бактерией сальмонеллой. Характеризуется развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта. При тяжелом течении болезни наблюдаются обезвоживание, увеличение печени и селезенки. Возможно развитие почечной недостаточности.

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