Кириенко: участники "Большой перемены" смогут пройти стажировку в крупных компаниях

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Профессиональные треки от компаний-партнеров появятся во всероссийском конкурсе "Большая перемена". Школьники, одержавшие победу в треках, получат гарантированную возможность пройти стажировку в одной из компаний, сообщил журналистам первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Партнерами конкурса "Большая перемена" являются Сбербанк, VK, АНО "Национальные приоритеты", Росатом, РЖД, Роскосмос.

"Мы сейчас со всеми компаниями-партнерами договорились о том, что сделаем еще дополнительную возможность: помимо общего суперфинала "Большой перемены", будут отдельные тематические линии, которые будут задавать ключевые компании-партнеры. Школьник будет иметь возможность сам выбирать, участвует ли он только в суперфинале или параллельно проходит одну или нескольких таких тематических линий. Наградой за это (победу в профессиональном треке - прим. ТАСС) будет гарантированная стажировка и перспектива работы в соответствующих компаниях", - отметил Кириенко, добавив, что задания для школьников разработают сами компании-партнеры.

"Очень многие ребята говорят о том, что уже определились, понимают, куда хотят идти, что для них, помимо возможности поступления в вузы, крайне важно идти к своей мечте и получать возможность стажировки и интеграции в ключевые компании", - подчеркнул Кириенко.