Около 50 тыс. детей прошли через образовательные программы "Сириуса" после его открытия

АРТЕК /Республика Крым/, 13 ноября. /ТАСС/. Около 50 тыс. школьников побывали в Центре для одаренных детей "Сириус" с момента его открытия в 2015 году, сейчас некоторые из них возвращаются в качестве педагогов, сообщила руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

"Почти 50 тыс. человек стали выпускниками программ, которые предлагает Сириус. Мы видим, что они возвращаются в качестве ассистентов педагогов, они приезжают, будучи студентами второго-третьего курсов ведущих российских университетов", - сказала Шмелева.

Она уточнила, что воспитанники "Сириуса", которые возвращаются в студенческие годы, интересуются университетом, открытым на одноименной федеральной территории.

"Присматривают для себя инфраструктуру университета. Пока нет бакалавриата, но есть аспирантура и магистратура", - отметила собеседница.

Образовательный центр "Сириус" был открыт в 2015 году по решению президента РФ Владимира Путина, возглавившего его попечительский совет. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин и технического творчества.