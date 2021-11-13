Школьник из Дагестана попросил помощника президента не допустить отмены ЕГЭ

АРТЕК /Республика Крым/, 13 ноября. /ТАСС/. Школьник из Дербента Албульфез Бабаев обратился к помощнику президента РФ Андрею Фурсенко с просьбой не отменять Единый государственный экзамен для школьников.

"Я являюсь председателем Совета школьников и студентов при Министерстве образования и науки Республики Дагестан. Я не задам вопрос, я скажу. Не отменяйте ЕГЭ! ЕГЭ - это билет в будущее, я думаю, все здесь со мной согласятся", - обратился Бабаев к Фурсенко во время встречи в рамках финала всероссийского конкурса "Большая перемена".

Фурсенко, разговаривая с ребятами, рассказал, что главное преимущество ЕГЭ в его объективности. "Ты можешь не справиться с экзаменом, но никто не может тебя специально завалить", - пояснил он.

Помощник президента также отметил, что сильнее всего введение ЕГЭ сказалось как раз на выпускниках столичных школ. Если раньше они могли подготовиться к поступлению в вузы с репетиторами, которые, возможно, даже знали, какие вопросы будут на том или ином экзамене, то теперь они находятся в равной ситуации с ребенком из любого провинциального города или глухого села.

"До ЕГЭ количество иногородних студентов в московских вузах, было время, когда было 12%. А сейчас 66%. Потому что на самом деле, сдав ЕГЭ у себя в городе, ты знаешь, что поступил, родители не боятся тебя отпускать, ты не боишься соревноваться. И знаете, кто на самом деле переживал по поводу введения ЕГЭ? Москвичи!", - сказал он.

Конкурс "Большая перемена"

По данным оргкомитета, в 2021 году в конкурсе "Большая перемена", который проводится по нацпроекту "Образование" в рамках проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей", приняли участие 2,5 млн школьников и студентов колледжей из разных регионов страны. В очном финале в "Артеке" участвуют ребята, прошедшие несколько этапов отбора.

Финалисты, объединившись в команды "авторов перемен", решают задания по четырем направлениям ("Искусство и творчество", "Образовательные технологии", "Среда обитания", "Общество") и разрабатывают проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни. Также ребят ждет культурная программа от участников арт-кластера "Таврида" и познавательная - от общества "Знание".