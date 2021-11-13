Образовательный центр "Сириус" расширит сотрудничество с центром "Полярис-Адыгея"

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Образовательный центр "Сириус" планирует расширить взаимодействие по разным направлениям с региональным центром выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея", сообщила в субботу руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева во время общения с финалистами всероссийского конкурса "Большая перемена".

"Адыгея, наш партнер, [находится] ровно с другой стороны горы, если смотреть, вот Майкоп и вот [федеральная территория] Сириус. Мы обсуждаем с коллегами целый набор программ, молодежных инициатив, куда входят и туризм, и военно-патриотические направления и занятия. Это важный запрос, важная форма структурирования совместной работы, [это] обсуждение тех или иных задач, которые стоят перед регионом", - отметила она, отвечая на вопрос юной воспитанницы центра "Полярис-Адыгея", созданного в 2019 году в рамках нацпроекта "Образование" по модели образовательного центра "Сириус".

По словам Шмелевой, большое внимание будет уделяться спорту и военно-патриотическому воспитанию одаренных детей из Адыгеи, которые постоянно приезжают в "Сириус" на образовательные программы. К этим задачам подключаются Росгвардия, МВД, Минобороны. Спортивные объекты территории при этом позволят ребятам раскрыть грани их талантов.

"Мы, кстати, мечтаем наладить молодежный туристический маршрут - с Адыгеи три дня пути пешком в походе, через заповедник. Думаем. <…> природа уникальная. Хотелось бы, чтоб она была доступна как можно большему количеству ребят", - добавила Шмелева.