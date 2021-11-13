Автомобильные трассы в обход Гудермеса и Владикавказа построят к 2024 году

ТАСС, 13 ноября. Росавтодор планирует завершить строительство автомобильных дорог в обход Гудермеса в Чечне и Владикавказа в Северной Осетии к 2024 году. Об этом в субботу сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Сейчас работы ведем на III этапе [дороги в обход] Гудермеса, дорожники устраивают опоры для возведения эстакады и путепровода. Они войдут в состав развязки на пересечении с дорогой Ойсхара - Курчалой - Мескер-Юрт", - говорится в сообщении.

В обход Владикавказа к концу 2024 года будет построена современная четырехполосная магистраль. Дорога выведет грузовики с городских улиц, освободив региональный центр от выхлопных газов.

Росавтодор также модернизировал федеральную трассу А-162, которая соединяет города Северной Осетии - через реку Ардон построили новый мост с подходами, старый переход стал пешеходным.

Ход работ на федеральных трассах Кавказа проинспектировал начальник управления строительства автодорог Росавтодора Кайрат Турсунбеков.