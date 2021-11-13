Обращение Владимира Путина к финалистам конкурса "Большая перемена". Полный текст

Президент России Владимир Путин обратился к участникам проходящего в "Артеке" финала конкурса "Большая перемена". ТАСС публикует полный текст обращения главы государства.

Дорогие друзья!

Рад приветствовать вас в "Артеке". Вот уже второй год подряд он тепло и радушно принимает финалистов Всероссийского конкурса "Большая перемена".

Искренне поздравляю победителей конкурса. Вы ярко проявили себя, свои способности, лучшие личностные качества, блестяще справились со всеми заданиями. Молодцы!

Конечно, поздравляю всех финалистов: вы также добились отличных результатов. Многим из вас совсем чуть-чуть не хватило до победы, но тем интереснее будет бороться за нее в следующем году.

Вы достойно прошли путь к вершине, и не сомневаюсь, что каждый из вас смог убедиться: "Большая перемена" — гораздо больше, чем просто конкурс: это дружная команда, которая объединяет сотни тысяч молодых людей по всей стране, настоящее сообщество единомышленников, где ценят каждого, помогают поверить в себя, свои силы, найти собственный путь в жизни.

"Большая перемена" тоже развивается, в том числе благодаря вашим идеям и предложениям. Так, в конкурсе появляются новые направления, создаются региональные команды, а в начале этого года стартовала волонтерская акция "Добрая суббота". И это здорово, когда можно не только участвовать в интересном, нужном деле, а быть его активным соавтором.

Своих побед, безусловно, вы добиваетесь сами, но, думаю, всегда чувствуете поддержку родителей, педагогов, наставников, друзей по учебе. Вместе с вами они тоже в сообществе "Большой перемены". Хочу поблагодарить их за такое заинтересованное, неравнодушное участие.

Дорогие друзья!

У вас сейчас есть все возможности для того, чтобы добиться успехов в профессии, которую вы выберете, в полной мере раскрыть, реализовать свои способности. И это очень важно, ведь достижения сегодняшних школьников, молодых людей определяют будущее нашей страны.

Такие успехи, уверен, непременно будут, а опыт, который дает участие в "Большой перемене", послужит для них твердой опорой. Благодаря этому опыту теперь вы точно знаете, что нужно для того, чтобы осуществить свои мечты, свои самые смелые идеи: это вера в себя, желание всегда двигаться вперед, получать новые знания, задавать для себя самую высокую планку. И конечно, это крепкая, надежная команда единомышленников.

Еще раз поздравляю всех победителей и финалистов "Большой перемены". Желаю вам новых побед в жизни и всего самого доброго.