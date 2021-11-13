Швыдкой назвал успешным прошедший Год Германии в России

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Год Германии в России, несмотря на пришедшуюся на этот период пандемию коронавируса и соответствующие ей ограничения в культурной сфере, показал хорошие результаты. Такое мнение высказал в субботу специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Год Германии в России проходил не в самые лучшие времена, потому что пандемия заставляла придумывать разного рода гибридные форматы: где-то он проходил живьем, где-то нам приходилось общаться с помощью интернета. Тем не менее, год был успешен", - сказал он на закрытии Года Германии в России.

Швыдкой указал на глубокую культурную связь двух стран, которая поможет преодолеть политические разногласия. "Устойчивость отношений в культуре - это очень важный залог того, что нам удастся преодолеть эти времена, которые можно называть "заморозками" или "новой холодной войной", - заметил он. - С моей точки зрения, у нас слишком богатое прошлое, хотя и обремененное двумя трагическими войнами XX века, но по сути своей всегда нацеленное на сотрудничество наших народов. Мы всегда говорим, что самой великой русской императрицей была немка по происхождению Екатерина Великая. Это залог того, что в будущем нам предстоит много работать, чтобы на новом этапе истории вернуть то доверие и ту глубину отношений, которые сегодня поколеблены".

Кульминационными проектами Года Германии в России Швыдкой назвал выставки "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" Третьяковской галереи и Государственных художественных собраний Дрездена, "Железный век. Европа без границ" в Государственном историческом музее, "Многообразие / Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж", а также концерт в Москве пианиста Даниэля Баренбойма. "Значение этого концерта трудно переоценить: уникальный музыкант демонстрировал великую любовь к русской музыке и представлял великую немецкую культуру", - подчеркнул он. Швыдкой также сообщил, что Россия и Германия в 2024 году вместе будут отмечать 300-летие со дня рождения философа Иммануила Канта.

Церемония закрытия Года Германии в России прошла в онлайн-формате. Зрителям показали перфоманс Attitudes немецких художников Себастиана Баумгартена, Людвига Хауга и Роберта Липпока в рамках коллаборации с 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Года Германии в России

Всего в рамках Года Германии в России, организованного в 2020 и 2021 годах посольством ФРГ в России, Гёте-Институтом и Российско-Германской внешнеторговой палатой, состоялась 1 тыс. мероприятий в 70 российских городах, а также онлайн. Фестивали прошли в Казани, Краснодаре, Владивостоке и Калининграде. Россияне смогли лучше узнать Германию: ее язык, культуру, экономику, жизнь немцев. Германские компании предложили молодым российским специалистам места для практики.