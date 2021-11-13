В Загребе прошла акция протеста против ковид-паспортов

ЗАГРЕБ, 13 ноября. /ТАСС/. Протестная акция, собравшая несколько сотен демонстрантов, прошла в субботу в правительственном квартале в столице Хорватии. Об этом сообщил национальный телеканал HRT .

По его данным, в целях сохранения общественного порядка сотрудники полиции оперативно блокировали площадь Святого Марка, на которой собрались протестующие.

Демонстранты, в частности, скандировали лозунги против использования так называемых ковид-паспортов, ограничивающих, по их мнению, права и свободы человека. "За забором находятся несвободные люди, за исключением полицейских, которые занимают официальные посты, - утверждали активисты. - Каждый является хозяином своего тела, никто не имеет права разделять нас на вакцинированных и невакцинированных".

Демонстрация прошла спокойно, каких-либо серьезных правонарушений выявлено не было. Активисты пообещали продолжать проведение своих протестных акций с целью добиться отмены применения ковид-паспортов.