Посол ФРГ в РФ считает, что Год Германии в России прошел успешно

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Год Германии в России прошел успешно и содействовал укреплению связей между обеими странами. Об этом заявил в субботу посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр, выступая на платформе онлайн-фестиваля "Германия-экспресс".

"Этот год был для нас очень особенным: состоялось почти 1000 самых различных мероприятий в 70 городах и регионах России, - сказал он. - Все эти встречи показали нам, что все люди связаны между собой, что есть заинтересованность в обоюдном обмене в сфере культуры, и что люди находят время друг для друга. Этот как раз то, что нам хотелось бы достичь на этой последней остановке "Германия-экспресса" [цифровой поезд, который дал возможность людям пообщаться друг с другом в онлайне и охватил в рамках проведения Года аудиторию в 650 тыс. человек]".

По словам дипломата, было важно "передать реальный образ Германии, во всем ее многообразии - мнений, ведением дискуссий, способностью идти на компромисс". "Для меня мосты должны наводиться в форме диалога, - отметил германский посол. - У наших правительств есть разные позиции по некоторым вопросам, но стоит отметить, что диалог ведется, и очень важны каналы коммуникации".

"Год Германии в России показал, что люди из обеих стран очень расположены друг к другу. Это обусловлено нашей общей историей культурой, географией, - добавил он. - Надеюсь, что эта тенденция взаимодействия и соприкосновения продолжится".

Единство образования, экономики и культуры

В свою очередь директор Гёте-Института в Москве Хайке Улиг продолжила, что "Год еще не завершен". "Состоялись множество встреч, контактов, которые стали более крепкими. Мы получили отклики по многим проектам в сфере двустороннего сотрудничества, в том числе в цифровом формате, - сказала она. - Желание оставаться в диалоге вселяет оптимизм на будущие годы".

"Россияне и немцы дополняют друг друга, - убежден председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. - Россияне прекрасно справляются с креативными задачами что касается бизнеса и инженерных проектов. Для всех нас важно взаимодействие в таких областях, как культура, экономика".

Российский взгляд

Как отметил в свою очередь спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, "можно смело сказать, что Год был успешным, поскольку это проект с двусторонним движением". "Уверен, что в нашей стране отношение к Германии не затронуто ветрами политической конфронтации, которую мы сегодня ощущаем. Год Германии в России 2020-2021 оставил важные смена, которые в будущем принесут не мало пользы для двух наших стран", - сказал он.

В рамках закрытия Года состоялся показ перформанса немецких художников Attitudes в рамках коллаборации с 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, диджей-сет от студии H r Berlin. Старт Году Германии в России был дан в сентябре 2020 года под эгидой президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.