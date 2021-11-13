В Калининграде завершилась экспедиция Арктического плавучего университета

АРХАНГЕЛЬСК, 13 ноября. /ТАСС/. Экспедиция "Морская географическая школа САФУ - 2021" в рамках проекта "Арктический плавучий университет" (АПУ) Северного Арктического федерального университета (САФУ, Архангельск), которая проходила на борту научно-исследовательского судна "Академик Мстислав Келдыш", вечером в субботу завершилась в Калининграде. Об этом сообщила ТАСС заместитель начальника экспедиции Анна Трофимова.

"Экспедиция нашей морской географической школы в рамках проекта АПУ завершилась сегодня. "Академик Мстислав Келдыш" пришел в Калининград. Экспедиция вышла из Мурманска 4 ноября и прошла по четырем морям: Баренцеву, Норвежскому, Северному и Балтийскому", - сказала Трофимова.

Навыки для будущей работы

Экспедиции АПУ проводятся с 2012 года, впервые рейс проходил на судне "Академик Мстислав Келдыш". Участники - студенты третьего-четвертого курсов САФУ, которые учатся по направлению "гидрометеорология". В дальнейшем они планируют работать в Северном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Севгидромет). На борту судна они работали с автоматической метеостанцией и различным гидрометеорологическим оборудованием.

"У нас была обширная образовательная программа, главная задача была обучить студентов работать в Арктике, познакомить их с оборудованием, которое есть на судне, познакомить их с экспедиционной деятельностью", - пояснила собеседница агентства. Обычно рейсы АПУ проходят летом, это была первая осенняя экспедиция. "Мы попали в шторм силой в восемь баллов в Северном море", - рассказала Трофимова.

Также у каждого участника есть свой исследовательский проект, например, по оценке теплоощущений в зависимости от метеоусловий или по изучению влияния метеорологических параметров психофизическое состояние человека. Результаты исследований они представят на научно-исследовательской конференции в САФУ в январе 2022 года.

Как рассказала ТАСС студентка четвертого курса Ксения Анисимова, в ходе экспедиции она получила навыки наблюдения за орнитофауной и морскими млекопитающими. Кроме того, она помогала собирать данные для исследований психофизиологического состояния участников в условиях изменчивости метеопараметров.

"Но самое главное, для меня, как для будущего учителя географии, это бесценный опыт, который был получен в экспедиции. Ведь наш путь проходил через два океана - Северный Ледовитый и Атлантический - и четыре моря. У каждого свои особенности рельефа, климата, географического положения, наш путь проходил через территориальные воды Норвегии, Швеции, Дании, Германии и Польши, - отметила Анисимова. - Думаю, что в будущем, благодаря информации, которая была получена на судне, я смогу давать детям новые знания, основанные не только на теоретическом материале, но и на личном опыте".

Образование и наука

Кроме практических занятий, студенты прошли большую лекционную программу. "Мы делаем акцент на образовательную программу, причем студенты должны получить комплексные знания, - отметил директор Института стратегического развития Арктики САФУ Александр Сабуров. - Поэтому у нас были лекции по биоразнообразию, различным загрязнителям, характеристикам арктических морей, радиометрическим исследованиям в Арктике, ледовом мониторинге".

В ходе рейса участники проводили научные исследования по нескольким направлениям. Они изучали характеристики атмосферы во время холодных вторжений в Северном Ледовитом океане, наблюдали за морскими экосистемами, птицами и морскими млекопитающими, брали пробы воды и воздуха на различные органические и неорганические загрязнители. В открытом море студенты фиксировали основные метеорологические показатели каждый час: температуру воздуха, атмосферное давление, скорость и направление ветра, определяли координаты судна, направление и скорость его движения. В светлое время суток проводились наблюдения за облачностью.

Также участники экспедиции рассчитывали положение Северного магнитного полюса Земли. В конце 2021 года будут получены результаты мониторинга магнитных склонений и проведены оценки положения магнитного полюса. В САФУ будут разработаны требования к технологии мониторинга Северного магнитного полюса на основе регулярных экспедиционных зондирований магнитных склонений с судов и движущихся объектов.

Актуальность темы обусловлена необходимостью верификации зарубежных моделей положения Северного магнитного полюса и возможностью использования для этого штатного приборного оборудования информационно-аналитической системы корабля.

В Архангельск участники экспедиции вернутся 15 ноября.