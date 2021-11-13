Гутерриш назвал принятые меры по итогам климатической конференции в Глазго недостаточными

ООН, 13 ноября. /ТАСС/. Меры по борьбе с климатическими изменениями, которые были согласованы по итогам 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), недостаточны для спасения планеты. Об этом заявил в субботу генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Такие меры приветствуются, но их недостаточно <...>. Мы все еще стучимся в дверь климатической катастрофы", - изложил он свою точку зрения.

В частности, Гутерриш разочарован тем, что на прошедшем двухнедельном форуме не были согласованы отказ от государственных субсидий на углеводороды и формирование фонда на $100 млрд для помощи развивающимся странам. При этом он отметил, что у мирового сообщества есть "основа для прогресса", и выделил обязательства по отказу от вырубки лесов, а также приверженность значительному сокращению выбросов метана в атмосферу. Кроме того, генсек ООН приветствовал совместную декларацию США и Китая по климату, отражающую договоренность Вашингтона и Пекина снизить выбросы метана и сократить использование угля в промышленности в текущем десятилетии.

Ранее в субботу делегаты без малого 200 стран, участвовавших в COP26, с опозданием на сутки согласовали тексты итоговых документов форума. Как говорится в принятом заявлении, страны берут на себя обязательства наращивать усилия "для сокращения потребления энергии на основе неослабленного угля и отказа от неэффективных субсидий ископаемого топлива, обеспечивая адресную поддержку самых бедных и самых уязвимых в соответствии с национальными обстоятельствами". Неослабленным называют уголь, который используется на угольных электростанциях, не оснащенных только появляющимися сейчас технологиями улавливания и захоронения углекислого газа. На нынешней формулировке настаивала Индия, подчеркивая свою зависимость от угля.

В предыдущих версиях итогового соглашения страны намеревались "поэтапно отказаться от энергии, получаемой за счет неослабленного угля, а также от неэффективных субсидий ископаемого топлива". Таким образом, вместо "поэтапного отказа" в тексте оказалось зафиксировано "поэтапное сокращение".

Ранее планировалось, что форум, который начался в шотландском городе Глазго 31 октября, завершится в пятницу, однако выдержать сроки не удалось из-за разногласий между делегациями.