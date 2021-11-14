МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Международная просветительская акция "Географический диктант" пройдет 14 ноября уже в седьмой раз. Самыми необычными площадками диктанта станут атомный плавучий энергоблок, поезд, корабль-музей, впервые акция пройдет также в Антарктиде, сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО).

"Масштабная международная просветительская акция, инициатором которой является президент России, председатель попечительского совета РГО Владимир Путин, состоится 14 ноября. <…> По традиции "Геодиктант - 2021" будет составлен в четырех вариантах, в каждый из которых войдет 40 вопросов, разделенных на две части", - говорится в сообщении. Отмечается, что первая часть базового уровня будет состоять из 10 вопросов, это будет "географический ликбез" на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, логику и эрудицию.

Диктант в этом году состоится в трех формах: в очном, дистанционном и онлайн. "Онлайн-акция стартует на сайте dictant.rgo.ru в тот же день, что и на очных площадках, но будет идти в течение нескольких суток, чтобы все желающие успели проверить свои знания. В этом году географическое онлайн-тестирование продлится с 14:00 14 ноября до 14:00 24 ноября по московскому времени", - поясняет пресс-служба РГО.

Самыми необычными площадками диктанта в этом году станут атомный плавучий энергоблок "Академик Ломоносов", поезд Нижний Новгород - Москва, музей на крейсере "Аврора", Центр управления полетами, нефтедобывающие платформы в Каспийском море и Катунский биосферный заповедник. Площадки "Географического диктанта" зарегистрированы на базе двух российских антарктических станций - "Прогресс" и "Мирный". Таким образом, международная просветительская акция РГО впервые пройдет в Антарктиде. Результаты диктанта начнут публиковать с 6 декабря.

"Географический диктант" проходит ежегодно с 2015 года. Участники анонимно отвечают на вопросы по географии России. Оценка уровня географической грамотности не является главной задачей акции. Она носит просветительский характер и нацелена на популяризацию географических знаний, а также на повышение интереса к науке и национальному наследию.

За шесть лет в проекте приняли участие почти 1,8 млн человек. В 2017 году он впервые стал международным: его написали в 25 странах мира. В 2020 году число стран-участниц, включая Россию, достигло 110. Акция проходила на всех континентах, кроме Антарктиды, и даже в космосе - на МКС.