Всероссийский экологический диктант стартует в третий раз с 14 ноября

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Всероссийский экологический диктант пройдет на портале экодиктант.рус, а также на организованных площадках в регионах России и зарубежных странах с 14 по 21 ноября. Он будет состоять из 25 вопросов, в частности, о Байкале, заповедниках, климате, энергетике и отходах, сообщают организаторы проекта.

"С 14 по 21 ноября по всей России пройдет Всероссийский экологический диктант. Это ежегодный проект, основная цель которого - обеспечение экологической безопасности нашей страны, повышение уровня экологической культуры и грамотности жителей России, развитие просвещения и волонтерства в экологической сфере", - говорится в сообщении.

Отмечается, что диктант будет включать в себя 25 вопросов по разным тематикам: отходы, заповедные территории, вода, флора и фауна, воздух, Арктика, климат, Байкал, лес, устойчивое развитие, энергетика, зеленые финансы. Время прохождения теста составляет 45 минут.

Для участия в диктанте необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта.

В 2019 в проекте приняли участие 85 тыс. школьников из 11 регионов России, в 2020 - уже более 2,8 млн. В 2021 году к диктанту присоединятся Мьянма, Бразилия, Дания, Венгрия, Северная Македония, Индия, Индонезия, Мексика и другие страны.