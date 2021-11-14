Башкирия подготовила досье на включение башкирских шиханов в список ЮНЕСКО

ТАСС, 14 ноября. Власти Башкирии подготовили номинационное досье на включение башкирских шиханов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в "ВКонтакте" после заседания попечительского совета по геопаркам региона.

"Что сделано, и какие у нас планы по геопаркам "Янган-Тау" и "Торатау"? Мы успешно продвигаемся по пути создания второго геопарка в системе ЮНЕСКО, это "Торатау". Также мы подготовили номинационное досье на включение башкирских шиханов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", - написал Хабиров.

Он отметил, что за год существенно выросло число туристов, которые посещают "Торатау" и природные объекты "Янган-Тау".

"На 2022 год мы наметили сделать более серьезные шаги в развитии наших территорий, для этого выделили финансирование в размере порядка 1 млрд рублей. На эти средства мы в "Торатау" построим лестницу на вершину шихана, добираться до вершины горы теперь можно будет только по ней, не нанося ущерба фауне и флоре этого уникального природного объекта. <...> Также у подножия Торатау мы начнем строительство большого визит-центра с коворкингом, лекторием и ресторанами, планируем и другие объекты", - рассказал Хабиров.

В "Янган-Тау" власти планируют создать музей геологического разреза "Мечетлино". "Взяли за основу несколько музеев США и Европы подобного рода. Надеюсь, это будет интересно и познавательно с научной точки зрения туристам и ученым", - написал глава Башкирии.

Также он рассказал, что власти планируют развивать территорию бывшей деревни Текеево - родины Салавата Юлаева. На попечительском совете утвержден концептуальный проект.

О геопарках Башкирии

Геопарк "Янган-Тау" создали в 2017 году, он располагается на территории Салаватского района республики. Он объединяет объекты геологического, биологического, исторического и культурного наследия. На территории геопарка расположены разрезы Мечетлино, Большая Лука, Лаклы и гора Янгантау, считающиеся геологическими объектами международного значения из-за уникальных слоев, возраст которых достигает 10 млн лет. Геопарк "Торатау" расположен на территории башкирских шиханов в Ишимбайском районе, его открыли в 2018 году.

Башкирские шиханы Торатау, Куштау и Юрактау являются древними коралловыми рифами, образовавшимися на дне Пермского моря. Их возраст - более 230 млн лет. Их внесли в список геологического наследия всемирного значения Geosites. Подобные горы есть только в Австралии.