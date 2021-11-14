Конференция по климату COP26 завершилась. Провала избежали, но скорости не набрали

На этот раз компромисса удалось достичь. Однако, как признал председатель COP26, член британского кабинета министров Алок Шарма, это «хрупкая победа». Согласны с ним и эксперты. Они отмечают успех встречи, продлившейся две недели, но предупреждают — мир выбрал очень медленный путь борьбы с изменением климата. И дожить до светлого будущего удастся не всем государствам.

26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) завершилась в субботу поздно вечером в Глазго принятием итоговых документов. На день позже запланированного делегатам почти 200 стран удалось-таки избежать провала. На предыдущей конференции, состоявшейся в 2019 году в Мадриде, стороны не смогли прийти к договоренности по поводу того, как выполнять Парижское соглашение.

Эксперты многократно подчеркивали, что форум в Глазго заведомо не имел шансов стать прорывным, а перед организаторами стояли другие задачи — представить новые климатические инициативы, заручившись максимально широкой поддержкой, подтвердить стремление сторон конвенции удержать рост глобальной среднегодовой температуры на отметке в 1,5 градуса Цельсия к концу XXI века и окончательно согласовать правила реализации Парижского соглашения 2015 года после нескольких подряд неудачных попыток.

Как подчеркнул премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, эти цели были достигнуты, а в итоговом документе конференции ООН был впервые в истории прописан призыв сократить использование угля, хотя и не отказаться от него. Кроме того, в Климатический пакт Глазго вошло предложение вновь пересмотреть определяемые на национальном уровне вклады стран в борьбу с изменением климата уже к концу 2022 года.

Для развивающихся государств было важно, чтобы на COP26 были увеличены объемы и улучшены правила климатического финансирования, и тут о подвижках говорить сложнее. Обещание «несущих историческую ответственность» развитых стран ежегодно мобилизовывать на эти цели $100 млрд было дано еще в 2009 году, но не было выполнено в срок — к 2020 году. Теперь эта цель отодвигается на период до 2025 года. Хотя ряд правительств, финансовых институтов, компаний и фондов пообещали увеличить отчисления на эти цели. Позитивно было встречено решение к 2025 году удвоить объем средств, выделяемых на адаптацию к изменению климата по сравнению с уровнем 2019 года.

Леса, метан и «бла-бла-бла»

На конференции были также достигнуты договоренности отдельных групп стран о защите лесов, сокращении выбросов метана и ускоренном внедрении зеленых технологий. При этом среди климатических активистов распространено мнение о том, что отсутствие прорыва равноценно провалу, так как времени на то, чтобы медленно двигаться к целям Парижского соглашения, почти не осталось.

Как предупредила своих сторонников одна из самых ярких фигур протестного движения Грета Тунберг, после COP26 климатический кризис по-прежнему остается неразрешенной проблемой, хотя политики и СМИ пытаются выставить итоги встречи делегатов в Глазго «в максимально зеленом свете». 18-летняя шведка подвела итоги дискуссий при помощи своего любимого выражения — «бла-бла-бла».

Вообще, «пустословие» и «предательство» — самые частые характеристики, которые используют активисты, говоря о результатах форума, символическая церемония похорон которого прошла в Глазго в субботу.

Эти эмоции разделяют и многие делегаты, выступавшие на субботнем пленарном заседании. Но в их случае после заявлений о глубоком разочаровании отсутствием воли к максимально быстрому отказу от ископаемого топлива следует реалистичная констатация того факта, что субстантивные итоговые документы были приняты, чего не удалось сделать два года назад в Мадриде, а позиции без малого 200 сторон климатической конвенции ООН все же удалось согласовать после исключительных по сложности переговоров.

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