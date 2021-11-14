Конференция по климату COP26 завершилась. Провала избежали, но скорости не набрали

26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) завершилась в субботу поздно вечером в Глазго принятием итоговых документов. На день позже запланированного делегатам почти 200 стран удалось-таки избежать провала. На предыдущей конференции, состоявшейся в 2019 году в Мадриде, стороны не смогли прийти к договоренности по поводу того, как выполнять Парижское соглашение.
На этот раз компромисса удалось достичь. Однако, как признал председатель COP26, член британского кабинета министров Алок Шарма, это «хрупкая победа». Согласны с ним и эксперты. Они отмечают успех встречи, продлившейся две недели, но предупреждают — мир выбрал очень медленный путь борьбы с изменением климата. И дожить до светлого будущего удастся не всем государствам.
Был ли возможен прорыв?
Эксперты многократно подчеркивали, что форум в Глазго заведомо не имел шансов стать прорывным, а перед организаторами стояли другие задачи — представить новые климатические инициативы, заручившись максимально широкой поддержкой, подтвердить стремление сторон конвенции удержать рост глобальной среднегодовой температуры на отметке в 1,5 градуса Цельсия к концу XXI века и окончательно согласовать правила реализации Парижского соглашения 2015 года после нескольких подряд неудачных попыток.
Как подчеркнул премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, эти цели были достигнуты, а в итоговом документе конференции ООН был впервые в истории прописан призыв сократить использование угля, хотя и не отказаться от него. Кроме того, в Климатический пакт Глазго вошло предложение вновь пересмотреть определяемые на национальном уровне вклады стран в борьбу с изменением климата уже к концу 2022 года.
Для развивающихся государств было важно, чтобы на COP26 были увеличены объемы и улучшены правила климатического финансирования, и тут о подвижках говорить сложнее. Обещание «несущих историческую ответственность» развитых стран ежегодно мобилизовывать на эти цели $100 млрд было дано еще в 2009 году, но не было выполнено в срок — к 2020 году. Теперь эта цель отодвигается на период до 2025 года. Хотя ряд правительств, финансовых институтов, компаний и фондов пообещали увеличить отчисления на эти цели. Позитивно было встречено решение к 2025 году удвоить объем средств, выделяемых на адаптацию к изменению климата по сравнению с уровнем 2019 года.
Леса, метан и «бла-бла-бла»
На конференции были также достигнуты договоренности отдельных групп стран о защите лесов, сокращении выбросов метана и ускоренном внедрении зеленых технологий. При этом среди климатических активистов распространено мнение о том, что отсутствие прорыва равноценно провалу, так как времени на то, чтобы медленно двигаться к целям Парижского соглашения, почти не осталось.
Как предупредила своих сторонников одна из самых ярких фигур протестного движения Грета Тунберг, после COP26 климатический кризис по-прежнему остается неразрешенной проблемой, хотя политики и СМИ пытаются выставить итоги встречи делегатов в Глазго «в максимально зеленом свете». 18-летняя шведка подвела итоги дискуссий при помощи своего любимого выражения — «бла-бла-бла».
Вообще, «пустословие» и «предательство» — самые частые характеристики, которые используют активисты, говоря о результатах форума, символическая церемония похорон которого прошла в Глазго в субботу.
Эти эмоции разделяют и многие делегаты, выступавшие на субботнем пленарном заседании. Но в их случае после заявлений о глубоком разочаровании отсутствием воли к максимально быстрому отказу от ископаемого топлива следует реалистичная констатация того факта, что субстантивные итоговые документы были приняты, чего не удалось сделать два года назад в Мадриде, а позиции без малого 200 сторон климатической конвенции ООН все же удалось согласовать после исключительных по сложности переговоров.
Угольный демарш Индии
Одну из самых примечательных трансформаций по ходу конференции претерпели формулировки по углю и ископаемому топливу. Изначально странам предлагалось «ускорить поэтапный отказ от угля и производных ископаемого топлива». Затем эта формулировка была смягчена до «поэтапно отказаться от энергии на основе неослабленного угля и неэффективных субсидий ископаемого топлива». Неослабленным называют уголь, который используется на угольных электростанциях, не оснащенных только появляющимися сейчас технологиями улавливания и захоронения углекислого газа.
В самый последний момент Индия (с долей угля около 70% в своем энергобалансе) не без поддержки Китая (около 57%) сумела настоять на еще большем смягчении формулировки — вместо «поэтапного отказа» в тексте появилось «поэтапное сокращение» использования угля. И была добавлена оговорка про «адресную поддержку самых бедных и самых уязвимых» стран. Да еще и с учетом их национальных обстоятельств.
Подобный демарш вызвал возмущение ряда стран. Так, представительница Швейцарии предупредила, что теперь достичь цели по удержанию роста температуры на уровне 1,5 градуса будет лишь сложнее. Недовольство выразил и Евросоюз. Но ставить под угрозу принятие всего пакета документов из-за этого делегации не стали. И Шарма, извинившись перед всеми за то, как шел процесс согласования, ударил молоточком. Текст соглашения был принят.
Мнения экспертов: «Успех, но…»
Опрошенные ТАСС эксперты позитивно оценили согласование правил реализации статьи 6 Парижского соглашения. По их мнению, после шести лет переговоров страны получат необходимые инструменты для полномасштабных прозрачных климатических действий посредством углеродных рынков.
Вице-президент по вопросам глобального климата Фонда по защите окружающей среды Келли Киззиер заявила, что правила статьи 6, пускай и не идеальные, позволяют странам избежать двойного налогового углеродного обложения и показывают «путь по привлечению частного капитала из развивающихся государств».
Позитивно оценил итоговый документ и руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин. Саму же конференцию он назвал одной из самых мирных, спокойных и неплохо распланированных.
Однако представитель WWF обратил внимание на то, что борьба с климатическими изменениями все равно ведется очень медленно, что и продемонстрировал завершившийся COP26. «Конечно, движение намного медленнее, чем нужно для наиболее уязвимых стран. То, что будет выражаться немало недовольства, — да. Есть государства, которые прекратят существование, острова Кирибати или еще какие-то острова. Есть государства, которым придется очень тяжело, остальным просто нелегко, в том числе России. Но мир выбирает пока вот такой путь», — подытожил Кокорин.
Илья Дмитрячев, Юрий Михайленко, Никита Кручиненко