Власти Марокко усилили меры контроля для лиц, въезжающих на территорию королевства

РАБАТ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Марокко приняли решение усилить меры контроля для лиц, въезжающих на национальную территорию королевства. Об этом говорится в коммюнике, обнародованном в субботу Межминистерским комитетом по мониторингу пандемии коронавируса.

"Данное решение принято для того, чтобы сохранить важные достижения Марокко в борьбе с пандемией, в рамках санитарных профилактических мер, введенных в связи с увеличением случаев заражений в соседних с королевством европейских странах", - отмечается в заявлении.

"Так, помимо предъявления обязательного санитарного пропуска и отрицательного ПЦР-теста пассажиры из стран, входящих в группу "Б", должны будут по прибытии в Марокко пройти двойную проверку с помощью тепловизионных камер и электронных термометров, а также антигенных тестов", - сообщили в Межминистерском комитете, добавив, что "медицинские бригады, состоящие из нескольких врачей, будут размещены во всех портах и аэропортах королевства".

В ведомстве подчеркнули, что "любой пассажир, у которого будет положительный результат теста по прибытии в Марокко, не сможет попасть на национальную территорию и должен будет немедленно вернуться в страну отправления за счет воздушной или морской транспортной компании". При этом исключение будет сделано только для лиц, постоянно проживающих в Марокко.

Две группы стран

В июне текущего года власти Марокко, основываясь на рекомендациях Минздрава, данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и зарубежных стран, составили два списка государств - группы "А" и "Б", по отношению к которым применяются разные правила въезда на территорию королевства.

В группу "А" включены страны, где фиксируется улучшение эпидемиологической ситуации. В группу "Б" попали страны, где наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки. К пассажирам из стран группы "А" применяется более упрощенный порядок допуска на марокканскую территорию.

С 6 июля Россия входит в группу "Б" наряду с еще 83 странами.

В режиме санитарного ЧП

Ранее правительство снова продлило до 30 ноября действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению коронавируса.

28 января король Мухаммед VI дал старт национальной кампании вакцинации населения от коронавируса. В соответствии с указаниями монарха вакцинация бесплатная для всех граждан, а также постоянно проживающих в стране иностранцев. Она должна коснуться 80% населения Марокко - около 30 млн человек.

К настоящему времени в королевстве вакцинированы более 24,35 млн человек, при этом свыше 21,38 млн из них введены два компонента вакцины, а 1,57 млн - три компонента.