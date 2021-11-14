В Москве синоптики ожидают небольшие осадки и до трех градусов тепла

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшие осадки и до плюс трех градусов ожидаются в Москве 14 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет один-три градуса тепла. В ночь на 15 ноября температура воздуха может опуститься до минус трех градусов.

Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 757 мм рт.ст.

В Подмосковье температура будет колебаться от минус одного до плюс четырех градусов. В ночь на 15 ноября столбики термометров могут опуститься до отметки минус пять градусов.