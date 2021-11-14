Один из первых лагерей ВДЦ "Орленка" реконструируют к следующему лету

КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. Один из первых детских лагерей, построенных во Всероссийском детском центре "Орленок", - лагерь "Комсомольский", открытый в 1966 году, реконструируют к следующему лету. В лагере обновят инженерную инфраструктуру, а также оборудуют новые "бочки" - цилиндрические конструкции, в которых живут дети, сообщил ТАСС директор центра Александр Джеус.

"Мы ведем реконструкцию инженерных сетей. В целом в лагере. Кроме того, сейчас мы заканчиваем реконструкцию в лагере "Комсомольский", - сказал Джеус.

Он уточнил, что в лагере "Комсомольский" уже заменили цилиндрические конструкции, в которых живут дети, - так называемые бочки. Ранее их делали из бетона и асбеста, тогда как сейчас им на замену пришли конструкции из современных технологичных материалов.

Кроме того, директор центра добавил, что в 2022 году планируется открыть новый общественный центр, который будет включать в себя кинозалы, учебные и общественные пространства и большую столовую.

"Орленок" - Всероссийский детский центр, в составе которого работают десять детских лагерей - как летних, так и круглогодичных. Из-за пандемии с середины марта 2020 года детские лагеря в России не принимали отдыхающих. С 1 июля 2020 года при соблюдении требований Роспотребнадзора возобновили прием детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию.