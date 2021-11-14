Власти Свердловской области заявили, что финграмотность в 2021 году повысят 12% населения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности в 2021 году проведут не менее чем для 529 тыс. человек в Свердловской области, что составляет примерно 12% населения региона. Актуальность планов связана с необходимость повышать уровень финграмотности проживающих в отдаленных территориях, пенсионеров и воспитанников детских домов, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства финансов области.

"По итогам 2020 года 529,3 тыс. жителей Свердловской области приняли участие в мероприятиях, направленных на повышение финансовой грамотности, что составило 12,3% от общей численности населения нашего региона. В 2021 году предполагается, что охват мероприятиями по финансовой грамотности окажется не ниже уровня 2020 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что к работе привлекают муниципальные образования региона, поскольку именно в отдаленных территориях люди чаще испытывают проблемы с планированием личных финансов. Также власти ставят перед собой задачу максимально охватить мероприятиями все категории населения от воспитанников детских домов до пенсионеров, для чего проводят как онлайн, так и офлайн уроки, лекции, деловые игры, консультации, олимпиады.

Отдельное внимание уделяют повышению инвестиционной, цифровой и киберграмотности, которые особенно актуальны в условиях роста мошенничества в этих сферах. В Минфине отметили, что Свердловская область в числе первых начала реализовывать программу по повышению финансовой грамотности, ее оператором программы стал Региональный центр финансовой грамотности, созданный в Уральском государственном экономическом университете.