В КЧР проведут медосмотры для жителей отдаленных аулов в рамках гранта

ЧЕРКЕССК, 14 ноября. /ТАСС/. Жители отдаленных селений Карачаево-Черкесии смогут пройти бесплатное медицинское обследование в рамках грантового проекта, рассказал ТАСС сотрудник фонда "Территория милосердия" Рамазан Узденов.

"Мы выиграли грант и теперь его реализуем, проводя медицинские осмотры в отдаленных населенных пунктах республики. Смысл проекта в том, чтобы сделать профессиональное и качественное медицинское обследование максимально доступным", - рассказал Узденов.

Он отметил, что подготовлен специальный график выездов. Прием проводится в подготовленном помещении на базе здания администрации каждого сельского поселения. На место выезжает бригада специалистов, которые проводят профессиональный медицинский осмотр, оценивают общее состояние пациентов. По необходимости медики проводят ряд анализов, в том числе кардиограмму, все необходимое оборудование они привозят с собой.

Специалисты уже провели выезд в село Маруха в Зеленчукском районе республики. Всего проектом планируется охватить не менее 300 жителей региона. Реализация продлится до июня 2022 года.

"Может прийти любой желающий, но в основном ориентир на жителей пожилого возраста. Хотим помочь в экономии времени и средств на поездки в больницу, а также в заблаговременном выявлении проблем со здоровьем", - добавил Узденов.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесии.