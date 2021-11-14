В Нижегородской области коечный фонд ковид-госпиталей сократили на 1 тыс. мест

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноября. /ТАСС/. Коечный фонд для зараженных коронавирусом в Нижегородской области сократили на 1 тыс. мест, сообщил на своей странице в Instagram замгубернатора региона, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

"На 1 тысячу коек снизилось число коечного фонда в ковидных госпиталях. Отделения лечебных организаций вернулись к прежним функциям", - написал Мелик-Гусейнов. Он добавил, что в регионе вакцинировались более 1,4 млн человек (в области проживает около 3,2 млн человек).

Мелик-Гусейнов также сообщил, что суточный охват ПЦР-тестированием в области составляет 420,9 на 100 тыс. человек. Это один из самых высоких показателей в Приволжском федеральном округе (ПФО). Рекомендуемая норма - 200 на 100 тыс. человек.

"За прошедшие сутки (суббота) скорой медицинской помощью было сделано 2 782 выезда, это на 280 выездов меньше, чем в прошлую субботу. Более 65% выездов идет от пациентов с симптомами ОРВИ. 1 749 вызовов были сделаны из муниципальных районов", - отметил министр.

В конце октября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что в регионе было развернуто около 9,5 тыс. коек. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, суточный прирост заразившихся в области в конце октября превысил 800 случаев, к середине ноября показатель незначительно, но снизился - до примерно 785-790 случаев.

В Нижегородской области введен масочный режим, вход в торговые центры осуществляется по QR-кодам. Введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер.