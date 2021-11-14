Благоустройство территории 45 поликлиник в Москве планируют завершить до конца 2022 года

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Работы по благоустройству территорий возле 45 столичных поликлиник планируется завершить до конца следующего года. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Новый облик получают не только сами здания медучреждений, которые ремонтируют в рамках нового московского стандарта поликлиник, но и прилегающие территории. В рамках проводимых работ убираем под землю все воздушные провода, обустраиваем удобные тротуары, отделяя их от проезжей части, делаем зоны отдыха, где есть возможность - детские площадки", - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что в ходе благоустройства пространства возле поликлиник адаптируют под нужды маломобильных граждан, а также обустраивают парковки и в некоторых местах появятся навесы в виде пергол для велосипедов и колясок. Кроме того, будут установлены несколько сотен фонарей с энергоэффективными лампами.

Заммэра отметил, что территории медучреждений дополнительно озеленят, все растения будут гипоаллергенные. "Всего возле поликлиник планируется высадить более 600 деревьев, 6,8 тыс. кустарников, обустроить почти 100 тыс. квадратных метров газона и свыше 10 тыс. квадратных метров цветников", - уточнил Бирюков.

По его словам, работы по благоустройству возле семи поликлиник планируется завершить в этом году, около остальных - в 2022 году.