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Пандемия COVID-19

В России уже месяц выявляют более 30 тыс. заболевших ковидом в сутки

За день в стране зафиксировали 38 823 случая заражения
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 38 823, до 9 070 674. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Таким образом, число заразившихся в сутки превышает 30 тыс. уже на протяжении месяца. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,43%.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 29 821, до 7 784 585. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 85,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 219 против 1 241 днем ранее, до 255 386. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,82%, следует из данных штаба.

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