Коэффициент распространения коронавируса в России и Москве превысил единицу

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье поднялся до 1,02. Пять дней до этого он держался ниже единицы впервые с конца лета, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В Москве индикатор увеличился сразу на 0,13, до 1,01, что стало максимумом с начала месяца. Еще в трех регионах РФ с наибольшим количеством заразившихся, помимо столицы, он превышает 1. Это Санкт-Петербург, где он поднялся до 1,21, что является самым высоким значением с 20 октября, Самарская (1,02) и Ростовская области (1,01).

В Нижегородской области показатель равен 1. Ниже этой отметки он в Московской области (0,92), Воронежской области (0,97), а в Красноярском и Пермском краях, а также в Свердловской области он составляет 0,99.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.