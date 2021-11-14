Чернышенко: более 40 человек прошли 3-й поток курса "Руководитель цифровой трансформации"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Обучение третьего потока программы профессиональной переподготовки "Руководитель цифровой трансформации" завершилось, в него вошли 44 человека. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого опубликованы на сайте правительства РФ в воскресенье.

"В этом году успешно защитился уже третий поток программы "Руководитель цифровой трансформации". В него вошло 44 человека. <…> Все больше проектов, которые реализуются ими в рамках курса, не остаются на слайдах, а становятся реальной частью цифрового государственного управления. Они меняют не только саму систему, но и помогают государству и гражданам взаимодействовать более эффективно, упрощают процессы, делают их прозрачнее, а услуги - удобнее", - сказал Чернышенко на заседании комиссии по итоговой аттестации слушателей программы.

Он отметил, что всего профессиональную переподготовку за три года существования курса прошли более 130 представителей федеральных министерств и ведомств. Вице-премьер также добавил, что цифровая трансформация является одной из национальных целей страны. "Президент поставил перед нами задачу, чтобы к 2030 году все социально значимые услуги были переведены в электронный вид. На курсе сотрудники министерств и ведомств в том числе разрабатывали приложения и платформы, которые позволят достичь данного показателя в установленные сроки. В будущем все знания и практический опыт они должны будут использовать в своей работе. Основная цель - чтобы люди увидели качественные изменения в своей жизни и благосостоянии", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

В третьем потоке обучение прошли представители Минэнерго, Минздрава, Минпрома, Минкультуры, Минэкономразвития и Минприроды. Также курс прослушали специалисты Пенсионного фонда, Роснедр, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, таможенной службы, Госветнадзора, Росрыболовства, ФССП, Федерального казначейства, Росаккредитации, Росстата, Росреестра и других ведомств, сообщается на сайте кабмина. В экспертной оценке проектов приняли участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Росстата Павел Малков и академический директор Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Мария Шклярук.

Выпускники курса на защите представили 10 групповых проектов в сфере здравоохранения, обслуживания граждан и организаций, интеллектуальной поддержки бизнеса, социализации людей с ограниченными возможностями, пенсионного обеспечения, рыболовства и недвижимости. Как сообщается на сайте правительства, был разработан проект платформы по закупке лекарственных средств. Он поможет определять потребности в препаратах в разрезе медицинских организаций, регионов и страны в целом для бесперебойного обеспечения ими пациентов и точности планирования объемов производства. Проект "Пенсия в режиме реального времени", представленный Пенсионным фондом и Фондом социального страхования (ФСС), позволит сократить время на получение информации и рассчитывать размер пенсии на дату достижения пенсионного возраста в один клик. А проект "Все возможно" создан для развития социализации, жизни и комфорта людей с ограниченными возможностями, в частности, через удобный поиск работы и предложений дополнительного образования.

Программу "Руководитель цифровой трансформации" реализует Центр подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".