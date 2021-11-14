В Пятигорске к 2025 году построят комплекс с аквапарком за 2,3 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Спортивно-оздоровительный комплекс "Волшебный Миконос" с бассейнами, термальными ваннами и площадками для игр в баскетбол и мини-футбол построят к 2025 году в Пятигорске в Ставропольском крае. На работы направят 2,3 млрд рублей, сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов.

"В Новопятигорске будет реализован проект строительства спортивно-оздоровительного комплекса. Зона открытого аквапарка включает в себя: четыре бассейна для отдыха и развлечений, в том числе и детский с водными мини-горками. Спортивные площадки, мини-футбол, волейбол, баскетбол, теннисный корт с площадкой для бадминтона. Предусматривается детская развлекательная зона с каруселями и аттракционами", - написал Ворошилов в своем телеграм-канале.

По его словам, для посещения гостей запроектирована гостиница на 320 номеров общей площадью 18 тыс. кв. м и количеством посетителей 480-500 человек. "Основной изюминкой данного комплекса являются термы. С разнонаправленной программой оздоровления, тематическими парными, банями, хамамами, немецкой парной. В термах имеется свой крытый бассейн с возможностью заплыва в отдельную уличную чашу", - добавил глава курорта.

Он отметил, что отдельная опция спортивно-оздоровительного направления - олимпийский бассейн с вышками 7,5 и 10 метров. Сообщается, что сроки реализации проекта стоимостью 2,3 млрд рублей - 2023-2025 годы.

Ранее сообщалось, что власти Пятигорска вместе с экспертами проработали около 100 проектов развития общей стоимостью 173 млрд рублей. Выполнение плана, рассчитанного до 2045 года, позволит увеличить туристический поток в 4,6 раза.

Пятигорск - старейший бальнеологический и грязевой курорт федерального значения, торговый, научный, культурный и туристский центр эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. С 19 января 2010 года является центром Северо-Кавказского федерального округа.