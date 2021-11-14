Более 80 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт" поступило в Свердловскую область

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Более 80 тыс. доз "Спутник Лайт" поступило в Свердловскую область, где раньше наблюдался дефицит препарата. Вакцина поступила после обращения властей региона к федеральному центру, об этом в воскресенье сообщил в своем Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

"В последние дни в Свердловскую область, как и в другие регионы, не поступала вакцина "Спутник Лайт". Несмотря на то, что "Спутник V" идет в достаточном количестве, мы обращались в федеральный Минздрав с этим вопросом. <…> Наши переговоры дали результат. Сегодня в Свердловскую область пришла крупная партия в 81 тыс. доз "Спутника Лайт". И еще пришли 39 тыс. доз "Спутника V". После оформления всех документов вакцина начнет поступать в прививочные пункты", - сообщил губернатор.

Куйвашев добавил, что после введения в регионе системы QR-кодов уровень вакцинации повысился: в настоящее время в день прививается 15-20 тыс. человек. Ситуация с ростом заболеваемости почти сразу стала стабилизироваться.

В начале ноября заместитель губернатора области Павел Креков сообщал, что вакцина "Спутник Лайт" закончилась в регионе. При этом вакцины "Спутник V" было достаточно во всех медицинских учреждениях.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 14 ноября, в регионе за сутки зарегистрирован 721 случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию - 167 577, выписаны 149 038 человек, умерли 7 884.