В Северной Осетии создадут клуб настольных игр для молодежи с ОВЗ

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 ноября. /ТАСС/. Клуб настольных игр для молодежи с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) создадут в Северной Осетии благодаря президентскому гранту в размере почти 500 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в организации "Дарить добро", которая является инициатором проекта.

"В рамках проекта "Like Спорту!" будет закуплен дополнительный комплект адаптивных настольных спортивных игр, уникальность которых состоит в их комплектации: любой человек с ОВЗ сможет выбрать себе игру по своим физическим возможностям и подготовиться к Cеверо-Осетинской спартакиаде "Like Спорту" среди молодежи с ОВЗ", - сказал собеседник агентства.

По замыслу организаторов проекта, планируется создание спортивно-реабилитационного клуба настольных спортивных игр "Like Спорту" для ребят с ограниченными возможностями здоровья в ГБУ "Спортивная школа "Стимул", находящийся в центре Владикавказа. Такое расположение площадки позволит значительно сократить целевой группе проекта время на дорогу независимо от места проживания.

Инструкторы-методисты будут обучаться из числа молодежи с ОВЗ, которые даже после завершения проекта будут вести занятия с ними.

"Немаловажным аспектом в деятельности станет установление и поддержание социального партнерства и физкультурно-спортивного сотрудничества с различными учреждениями и организациями. Ведущей идеей которого стала уверенность в том, что физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность должна осуществляться с максимально возможной интеграцией инвалидов в здоровую среду посредством проведения адаптивных спортивных мероприятий", - отметили в организации.