Около 50 сканеров для быстрого обслуживания направят во все больницы Дагестана

ПЕРМЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Резидент "Сколково" из Перми поставит в больницы Дагестана около 50 комплексов Promobot Scaner, которые позволяют за несколько секунд распределить данные пациентов медицинских учреждений. Об этом ТАСС сообщил директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"Первый образец устройства уже прибыл в Республику Дагестан и сейчас идет подготовка робота к использованию в больницах. В ходе подготовки, устройство интегрируют с информационной системой медицинских учреждений Дагестана, после чего, устройство сможет обрабатывать документы в автоматическом режиме. В течение 2021-2022 годов в республику планируется поставить еще не менее пятидесяти роботизированных сканеров", - рассказал собеседник агентства.

Promobot Scanner распознает данные паспорта и передает их в поля информационной системы медучреждения за четыре секунды. В каждой больнице республики планируется установить не менее трех таких сканеров. Они интегрированы с информационными системами 1С-Медицина, "Инфоклиника" и "Медодс".

Как отметил генеральный директор ООО "Айтраст" (поставщик сканеров в Дагестане) Артур Шихнебиев, использование новых сканеров улучшит уровень сервиса в медучреждениях. "Наша задача - обеспечить пациента современным, качественным медицинским обслуживанием, предоставить высокий уровень сервиса, где отношения "врач - пациент" основаны на доверии. Поэтому мы внедряем различные инструменты, позволяющие оказывать помощь быстро. Мы ценим время наших пациентов, и скорость оказания услуг для нас всегда является одним из приоритетных направлений", - сказал Шихнебиев.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом "Сколково", занимается выпуском автономных сервисных роботов. Они "трудятся" в 40 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.