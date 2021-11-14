В Дании могут запретить продажу спиртного ночью

СТОКГОЛЬМ, 14 ноября. /ТАСС/. Правительство Дании намерено сделать ночную жизнь крупных городов более безопасной и в качестве одной из мер рассматривает запрет на продажу спиртного в проблемных районах с 00:00 до 5:00, сообщает в воскресенье агентство Ritzaus Bureau.

По мнению властей, в Копенгагене и ряде других больших городов для ночной жизни характерны пьянство, насилие и "опасная среда". Ранее в этом году в некоторых городах были введены так называемые ночные зоны, где усилено присутствие полиции и лицам с судимостью по определенным статьям запрещено появляться в ночное время. Запрет на продажу алкоголя в таких зонах является следующим шагом по укреплению безопасности.

"В целом все мы заинтересованы в том, чтобы пили меньше и мы избавились от такой культуры потребления алкоголя, когда люди напиваются до бесчувствия", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете Politiken.

Другими мерами в этом направлении станут требование присутствия в барах швейцаров-охранников, предоставление полиции права выводить из ночных зон нарушителей спокойствия, даже если те не совершили никаких преступлений, и запрет езды по городу караваном.

"В Дании мы имеем проблему слишком большого количества насилия, связанного в том числе с ночной жизнью. Это вызов для нашей молодежи, которая выходит повеселиться ночью, и это создает основополагающую незащищенность", - считает глава датского правительства.