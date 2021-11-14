ВЦИОМ: более 80% россиян считают опросы общественного мнения нужными

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Большинство россиян (85%) считают, что опросы общественного мнения необходимо проводить в стране. Также 65% жителей страны убеждены, что опросы отражают действительное мнение граждан, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в День социолога.

"Абсолютное большинство россиян убеждены в том, что опросы общественного мнения нужны (85%, 5 п. п. с прошлого года), а около 42% респондентов заявляют о безусловной необходимости опросов", - говорится в результатах опроса, имеющихся в распоряжении ТАСС.

По данным исследования, всего лишь 11% россиян считают, что опросы общественного мнения не нужны. Кроме того, 65% опрошенных декларируют уверенность в том, что социологические опросы отражают действительные мнения граждан. Почти три четверти соотечественников (72%) согласны, что социологические опросы помогают узнать мнение людей о положении в их городе, регионе или стране в целом для того, чтобы власти могли учесть это мнение при решении проблем.

Более половины россиян (63%) согласны с суждением, что результаты опросов используются разными категориями ответственных лиц (политиками, предпринимателями, органами власти) для повышения эффективности своей деятельности. При этом 60% наших сограждан полагают, что социологические опросы проводятся в основном силами ученых для научного познания общества, однако 59% допускают вероятность столкнуться и со сфабрикованными (манипулятивными) результатами опросов, транслируемыми через СМИ.

Опрос был проведен 6 ноября, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

День социолога отмечают в России с 1994 года (неофициально). Праздничной датой выбрано 14 ноября - день, когда в 1901 году в Париже была открыта Русская высшая школа общественных наук, при которой существовал один из первых социологических факультетов. Широкую известность социологии принесли в первую очередь массовые опросы, вначале уличные, а после и телефонные. На сегодняшний день социология реализует множество теоретических и практических потребностей как коммерческих, так и государственных структур.