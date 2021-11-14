МУРМАНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Мурманска временно закрыт из-за метели, сообщается на сайте воздушной гавани.

"Аэродром Мурманск закрыт по метеоусловиям с 11:00 до 15:00 мск", - говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло аэропорта, задерживаются 11 рейсов на вылет и 14 рейсов на прилет из Москвы и Санкт-Петербурга.

По информации Мурманского УГМС, 14 ноября регион оказался в тыловой части циклона, наблюдается сильный северо-западный ветер, снег, метель, преобладающая температура воздуха минус 2-7 градусов в течение суток.