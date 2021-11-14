Эдельгериев заявил, что РФ не спешит к присоединению к Глобальному обязательству по метану

ГЛАЗГО, 14 ноября. /ТАСС/. Россия не намерена форсировать присоединение к Глобальному обязательству по метану, сперва необходимо тщательно оценить последствия такого шага. Об этом говорится в распространенном в воскресенье комментарии спецпредставителя президента РФ по климату Руслана Эдельгериева по итогам 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"В преддверии COP26 и на самом мероприятии состоялись консультации со спецпредставителем президента США по изменению климата Джоном Керри по вопросу присоединения России к Глобальному обязательству по метану. По американской инициативе работа над этими проектами велась в форсированном формате, что ограничило возможность анализа направлений реализации обязательства. Присоединению к инициативе должна предшествовать кропотливая работа по изучению социально-экономических последствий и практической целесообразности для борьбы с изменением климата", - отмечается в сообщении.