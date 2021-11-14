На Кубе нескольких сотрудников испанского агентства EFE лишили аккредитации

ТАСС, 14 ноября. Испанское агентство EFE в воскресенье сообщило, что власти Кубы лишили аккредитации пятерых его сотрудников.

Как указало агентство, троих его редакторов, фотографа и оператора срочно вызвали в Центр международной прессы, расположенный в Гаване, где их проинформировали об отзыве аккредитации. Им не сообщили, является ли эта мера временной или бессрочной.

Власти Кубы пока никак не прокомментировали свои действия в отношении агентства. Отмечается, что отзыв аккредитации произошел накануне несанкционированного гражданского марша, запланированного кубинской оппозицией на 15 ноября.