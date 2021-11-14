{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Кубе нескольких сотрудников испанского агентства EFE лишили аккредитации

По данным агентства, им не сообщили, является ли эта мера временной или бессрочной

ТАСС, 14 ноября. Испанское агентство EFE в воскресенье сообщило, что власти Кубы лишили аккредитации пятерых его сотрудников.

Как указало агентство, троих его редакторов, фотографа и оператора срочно вызвали в Центр международной прессы, расположенный в Гаване, где их проинформировали об отзыве аккредитации. Им не сообщили, является ли эта мера временной или бессрочной.

Власти Кубы пока никак не прокомментировали свои действия в отношении агентства. Отмечается, что отзыв аккредитации произошел накануне несанкционированного гражданского марша, запланированного кубинской оппозицией на 15 ноября.

Теги
Куба
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
"Мир" будет вести прямые включения с границы между Белоруссией и Польшей
Там находятся несколько тысяч мигрантов, желающих попасть в Европу
Читать полностью